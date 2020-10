Deutschland droht dem Thai-König, der so gern in Bayern lebt

Wie aggressiv die Stimmung ist, zeigt auch die Ankündigung der Königstreuen, am 31. Oktober in Wien auf die Straße zu gehen.

Rama X. ist ein Playboy, der die meiste Zeit in Bayern verbringt. Er besitzt eine Villa in Tutzing am Starnberger See und hielt sich auch während des Corona-Lockdowns im Frühjahr trotz Beherbergungsverbots zeitweise in einem Luxus-Hotel in Garmisch-Partenkirchen auf.

Der Knackpunkt im Streit über seine Aufenthalte ist, ob der König von Deutschland aus seinen Amtsgeschäften nachgeht oder nicht. „Politik, die Thailand betrifft, hat nicht von deutschem Boden auszugehen“, sagte Maas.

Thailands Regierungschef, der ehemalige Armeechef Prayut Chan-o-cha, brandmarkte unterdessen die Demonstrationen der Demokratie-Aktivisten als „illegal“ und kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen sie an. Am Dienstag wollte das Parlament beraten, doch herausgekommen ist wenig. Der König, der derzeit in Bangkok residiert, gießt weiter Öl ins Feuer der Proteste.