Thailand: Drei Finger gegen den König

An Deeskalation denkt Rama X. nicht. Im Gegenteil: In dieser Woche wurden der Ausnahmezustand ausgerufen, Versammlungen von mehr als fünf Menschen verboten, außerdem die Verbreitung von Online-Nachrichten verboten, die „Angst erzeugen“, die nationale Sicherheit beeinträchtigen oder die öffentliche Moral schädigen.

Die Protestbewegung will sich nicht einschüchtern lassen. Sie ist jung und kreativ. Seit Monaten gehen Studenten und Arbeiter für Demokratie, gegen den König und für ein Ende der Militärdiktatur auf die Straße. „Der Stil der Demonstrationen ist neu, so etwas hat es vorher noch nicht gegeben“, sagt Kevin Hewison, emeritierter Professor für Asienstudien an der Universität von Chapel Hill in North Carolina.

Der Menschenrechtsaktivist Anon Nampa, eines der bekanntesten Gesichter der Bewegung, der immer wieder verhaftet wurde, sagt: „Wir haben das Thema seit vielen Jahren unter den Teppich gekehrt“. Viele hätten aber heute brennende Fragen bezüglich der Befugnisse der Monarchie. Es gehe nicht darum, diese abzuschaffen, sondern darum, ihr nicht immer noch mehr Macht einzuräumen. Die Demonstranten fordern eine „bessere Politik“ und weniger Macht dem König.

Rama X. wird von der amtierenden Militärregierung unterstützt. Der Rücktritt, des ehemaligen Putschgenerals und heutigen Regierungschefs Prayuth Chan-ocha gilt als unwahrscheinlich. Eine Lösung wären Neuwahlen.