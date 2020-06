Thai-König macht Ärger in Bayern

Nach dem Tod des überaus beliebten Königs Bhumibol Adulyadej im Oktober 2016 hätte Maha Vajiralongkorn, der sich jetzt Rama X. nennt, auch in Deutschland Erbschaftssteuer zahlen müssen. Genau ein Drittel seines 10-Milliarden-Erbes, da er als Privatbesitzer der Villa Stolberg in Tutzing am Starnberger See auch in Deutschland steuerpflichtig ist. Doch diese Villa funktionierte der König in eine unbewohnte diplomatische Vertretung um. Und nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen aus dem Jahr 1961, sind Diplomaten von allen Steuern befreit. Daher konnte Rama X. seine Privatvilla zur Botschaft ernennen und mietete sich als gewöhnlicher Urlaubsgast in Garmisch ein. Denn als Hotelgast hat er keine steuerlichen Pflichten.

Offenbar ist man in Thailand nicht unfroh, dass der Monarch in seinem geliebten Bayern weilt. Denn bisher ist er in seiner Heimat nur mit Peinlichkeiten aufgefallen. So ernannte er seine Geliebte zur „Chao Khun Phra“, was so viel heißt wie „noble königliche Gemahlin“. Als ihm die junge Frau die Füße küsste, saß die fast ebenso junge Königin daneben. Diese öffentlich zelebrierte Polygamie hielt nicht lange, da die Geliebte in Ungnade fiel und angeblich ins Gefängnis musste.

In Thailand darf dem König nur gehuldigt werden, kritische Berichte sind verboten und werden bis heute mit Gefängnis bestraft. Viele hätten lieber die Schwester des Königs auf dem Thron gesehen.