Frauenrechte in Afrika: "Schöne Politik ist nicht die Praxis"

Europas Umgang mit Migration ist problematisch: Man will in die Jugend in Afrika investieren, in die Schaffung von Jobs, doch der Jobmangel ist nicht das eine Problem, obwohl er natürlich eine große Hürde ist.

Problematisch ist auch ein politisches und soziales Umfeld, das es nicht schafft, junge Menschen ausreichend zu bilden und dafür zu sorgen, dass sie sich in dem Umfeld sicher fühlen. Für viele Frauen ist es etwa gefährlich, sich abends allein zu bewegen, was einen Job unmöglich macht.