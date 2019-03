Das barbarische Ritual der Massai

Ganz wichtig sei es, so die voller Elan und Esprit agierende Nonne, die Dorfchefs der Massai von der Notwendigkeit des Umdenkens zu überzeugen und Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung zu betreiben. In Asifiwes Vater hat Honorata einen tapferen Unterstützer. Moses Mbuyuk ist traditional leader, sein Wort zählt. „Es ist aber nicht einfach, meine Leute in dieser Frage zu überzeugen“, sagt er. Er werde wegen seines für Massai ungewöhnlichen Zugangs zu FGM von Dorfbewohnern angefeindet, erzählt man sich. „Unsere Tradition und Kultur sind stark, sie werden auch ohne diese Praxis überleben“, hält der 63-Jährige dagegen und spricht in diesem Zusammenhang die Viehherden an (Besitz und ganzer Stolz jedes Massai) und die traditionelle, meist karierte Tracht.

Seine Tochter Asifiwe hat diese gerade wieder abgelegt und die klassische Kleidung gegen einen modernen Style getauscht – auf geht es zum Studium nach Arusha, sie lässt ihr Dorf (wieder einmal) hinter sich.

Die Reise wurde von der Katholischen Frauenbewegung teilfinanziert.