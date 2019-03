Frauen weltweit Perspektiven und damit Zukunft eröffnen

Organisation:

Die Katholische Frauenbewegung Österreichs (KFB) wurde im Jahr 1947 in Salzburg gegründet. Mit heute 170.000 Mitgliedern ist die KFB die größte Frauenorganisation des Landes.

Aktion Familienfasttag

Mit dieser Aktion, die jährlich in der Fastenzeit stattfindet, werden bei Benefizsuppenessen Spenden für Frauenprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika gesammelt. Der heurige Schwerpunkt liegt auf Initiativen in Tansania (siehe oben). Motto: „Gemeinsam für eine Zukunft aus eigener Kraft.“

Spenden und weitere Infos

Erste Bank: IBAN: AT83 2011 1800 8086 0000.

www.kfb.at