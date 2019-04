Genozid in Ruanda: Die Mörder von nebenan

Ressentiments gegen die Tutsi hatte es schon lang gegeben – waren diese doch einst von den deutschen und belgischen Kolonialherren aufgrund wirrer Rassentheorien bevorzugt worden. Sie herrschten, bis die Hutu-Mehrheit nach der Unabhängigkeit 1962 die Macht übernahm.

Die auch aufgrund früherer Unruhen in Ruanda stationierten UNO-Truppen schritten 1994 zunächst nicht ein. Erst die von Tutsi-Flüchtlingen in Uganda gegründete Miliz "Patriotische Front Ruandas" (FDR) unter dem heutigen Präsidenten Paul Kagame beendete das Töten. Am Ende waren drei Viertel der ruandischen Tutsi tot, zwei Millionen Menschen, vor allem Hutu, flohen ins Ausland.