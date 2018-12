Ruanda: Wirtschaftliche Kooperation im Schatten der Diktatur

Investoren sehen über solche Defizite angesichts des unternehmer-freundlichen Umfelds größtenteils hinweg: Die Regierung führt einen erfolgreichen Kampf gegen Korruption, in der Verwaltung wird Transparenz groß geschrieben. Auslandsinvestitionen machen bereits heute 30 bis 40 Prozent des Staatsbudgets aus, 17 Prozent stammen aus Entwicklungszusammenarbeit. Derzeit rittern vor allem die asiatischen Supermächte China und Indien um Aufträge. Auch für Europa sieht Kurz in Ruanda wie auch in anderen afrikanischen Ländern „großes Potenzial“. Und so sollen beim EU-Afrika-Gipfel in Wien neben zahlreichen Staats- und Regierungschefs auch knapp 1000 Unternehmen teilnehmen, darunter große Player wie Siemens und BMW.

Wie Kurz nach seinem Treffen mit Kagame mitteilte, wird die Österreichische Entwicklungsbank ihre Aktivitäten in Afrika deutlich ausbauen, auch sollen Investitionen österreichischer Klein- und Mittelbetriebe stärker unterstützt werden.

Im Gegensatz zu Kurz, der wirtschaftliche Kooperation und Kampf gegen Migration nicht miteinander in Zusammenhang bringen wollte, sprach Kagame ausführlich über Migration. Wenn Europa so viel Geld in Afrika investiere, wie es in Europa für die Betreuung von Migranten aufwenden, könnten viele Menschen in ihren Heimatländern gehalten werden : "Es ist noch nicht zu spät."