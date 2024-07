Gespaltenes Land: So reagiert Frankreich auf das Wahlergebnis

Die 577 Sitze in der Nationalversammlung (jeder Wahlkreis hat einen) werden nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben. Um ins Parlament einziehen zu können, braucht ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen seines Wahlkreises, die zugleich einem Viertel der eingeschriebenen Wähler entsprechen. Im ersten Durchgang am Sonntag gelang das in nur 74 Wahlkreisen. In 38 davon gewannen Kandidaten des Rechtsaußen-Lagers, in 31 jene des Links-Bündnisses. In den zweiten Wahldurchgang am 7. Juli kommen all jene Kandidaten, die mehr als 12,5 Prozent im ersten Durchgang geholt haben.

Macrons Mitte-Lager und Teile des Linksbündnisses haben angekündigt, nächsten Sonntag in jenen Wahlkreisen, in denen sie den dritten Platz holten, auf ihre Kandidatur zugunsten des Zweitplatzierten verzichten zu wollen, um deren Chancen gegen rechte Kandidaten zu erhöhen. 66,7 Prozent betrug die Wahlbeteiligung im ersten Durchgang – so hoch wie seit 1989 nicht mehr.