Als mögliche Nachfolger Barniers werden in erster Linie zwei Macron-Vertraute gehandelt, nämlich der 38-jährige Verteidigungsminister Sébastien Lecornu sowie der Chef der Zentrumspartei François Bayrou , mit seinen 73 Jahren ein Urgestein der französischen Politik.

Der niedergeschlagene Barnier sagte noch am Donnerstag, er wünsche dem künftigen Regierungschef „ganz ehrlich viel Glück“. Tatsächlich wird dieser großes Geschick an den Tag legen müssen, um wieder in den Dialog mit der Opposition zu kommen.

Die Krise begann mit Macrons Reaktion auf die EU-Wahlen

Begonnen hatte die Krise am Abend der EU-Wahlen im Juni, als Macron nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei überraschend vorgezogene Parlamentswahlen ankündigte.

Diese führten im Juli zu einer neuen Aufteilung der Nationalversammlung in drei große Blöcke: ein Bündnis der linken und grünen Parteien, eines aus den Kräften der politischen Mitte sowie der rechtsextreme Rassemblement National (RN) als größte Einzelpartei.