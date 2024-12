Frankreichs Regierung vor Aus: Worum es heute geht

Auslöser des Misstrauensantrags war Barniers Versuch, den Finanzrahmen für die Sozialversicherung als Teil des Haushaltsgesetzes am Parlament vorbei durchzusetzen. Sein Entwurf sah umfassende Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen vor, um das hohe französische Defizit von rund sechs Prozent zu verringern und den Schuldenberg in Höhe von 3,2 Billionen Euro nicht noch weiter anwachsen zu lassen.

Man hatte ihm bei seinem Amtsantritt vorhergesagt, dass die Arbeit an der Spitze einer Minderheitsregierung in Frankreich schwierig werden würde - und tatsächlich droht der Regierung des französischen Premierministers Michel Barnier nach nur drei Monaten das Ende durch einen Misstrauensantrag der Opposition.

Bis zuletzt war Barnier mehreren Forderungen der Opposition entgegengekommen. Doch die RN-Fraktionsvorsitzende Marine Le Pen habe nach jedem Zugeständnis, das er machte, ein weiteres verlangt, sagte Barnier in einem Fernsehinterview am Dienstagabend.

Von „Erpressung“ wollte er trotz mehrmaligem Nachhaken der Moderatoren trotzdem nicht sprechen, wohl auch in der Hoffnung, Le Pen könnte in letzter Minute doch noch ihre Meinung ändern und sich dem Misstrauensantrag der Linken nicht anschließen – in dem Fall kämen nicht genügend Stimmen zusammen, um die Regierung zu stürzen. Stattdessen appellierte der 73-Jährige an den „Reflex des Verantwortungsgefühls“ aller Abgeordneten: Ihm gehe es nicht um sein eigenes politisches Schicksal, „nicht um die Goldverzierungen“ in seinem Amtssitz, sondern um Frankreich.