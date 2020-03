Flüchtlinge: Westbalkan präsentiert sich als Partner der EU

„Premierminister Edi Rama will die Tore für 30.000 Flüchtlinge öffnen“, stand am Freitag in großen Lettern auf der Titelseite der albanischen Tageszeitung Roha Jone. Und das just am Tag eines offiziellen Besuches aus Österreich.

Frühere Militärlager sollen für die Syrer und „Afrikaner“ mithilfe der Europäischen Union bereitgestellt werden, heißt es in den Medien. Die Information stammt von einem TV-Sender, der angeblich die Pläne der Regierung dazu gesehen hat.

Nein, dazu ist nichts geplant, heißt es aus albanischen Regierungskreisen, aber es stimmt, man sei vorbereitet, sollten viele Flüchtlinge über die Grenze nach Albanien kommen.

Dass zu dem Zeitpunkt Parlamentspräsident Gramoz Ruci mit seinem österreichischen Amtskollegen Wolfgang Sobotka vor TV-Kameras stand, der von Grenzschutz als „klare Mission Europas“ sprach, warf Fragen auf.

Kann die EU auf ihre südliche Nachbarregion zählen, wenn es darum geht, die Einwanderung von Menschen in den Schengenraum zu verhindern, die kein Recht auf Asyl dort haben?