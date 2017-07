Flüchtlinge: Macron will noch heuer Hotspots in Libyen errichten

Und sie bewegt sich doch. Was die Flüchtlingspolitik der EU betrifft, so waren aus Frankreich und Deutschland lange nur abwartende Wortmeldungen gekommen. Wie man insbesondere mit der Flüchtlingskrise im Mittelmeer umgehen soll, darauf gab es aus Berlin und Paris - trotz schärfer werdender Appelle aus Italien - keine Antwort. Nun überrascht Staatschef Emmanuel Macron mit einem neuen Vorschlag.

Frankreich wolle sogenannte Hotspots für Flüchtlinge im nordafrikanischen Krisenstaat Libyen einrichten. "Ich will das ab diesem Sommer machen", sagte Macron bei einem Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Orleans.

Alleine oder mit EU, egal

Frankreich wolle dabei mit der EU oder alleine handeln. Damit sollten Menschen ohne Chancen auf Asyl davon abgehalten werden, mit einer Überfahrt über das Mittelmeer große Risiken einzugehen. In den letzten Monaten hatten mehrere EU-Politiker die Errichtung von Aufnahmezentren für Migranten außerhalb der Europäischen Union gefordert. Auch Sebastian Kurz brachte Aufnahmelager in Libyen bei seiner Forderung nach einer Schließung der Mittelmeerroute ins Spiel.

Aktuell gibt es zentrale Registrierungsstellen für Flüchtlinge bereits in EU-Grenzländern wie Griechenland und Italien.

Hilfsorganisationen bewerten das Vorhaben, Auffanglager in Libyen zu installieren, aufgrund der politischen Situation im Land kritisch. Libyen wird von islamistischen Milizen und zwei schwachen, konkurrierenden Regierungen beherrscht. Das Land selbst ist derzeit nicht Willens und in der Lage, Auffanglager selbst aufzubauen. Zudem gilt es – genauso wie viele andere nordafrikanische Länder – nicht als sicherer "Drittstaat". Aus internationalen Gewässern Gerettete dürfen also nicht dorthin zurückgebracht werden. Über die Einstufung Marokkos, Algeriens und Tunesiens wird derzeit noch diskutiert.

Foto: Grafik Beim Gipfel in Malta im Februar einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU zuletzt darauf mit einem ganzen Maßnahmenpaket die Zahl der Migranten nach Europa zu bremsen. Pläne, Auffanglager in Nordafrika, etwa in Libyen, Tunesien oder Ägypten einzurichten, waren dabei aber nicht vorgesehen. Bisher hat die EU zusammen mit der Internationalen Organisation für Migration eine freiwilliges Rückkehrprogramm in Libyen gestartet. Von dort aus werden Migranten in deren Heimatländer zurückgebracht. In diesem Jahr waren es bereits 4600 Menschen, bis Jahresende sollen es an die Zehntausend werden, meist kehren die Migranten nach Äthiopien und Nigeria zurück.

KURIER-Recherchen vor Ort ergaben, dass die Zustände in Libyen selbst zunehmend als Push-Faktor für die Überfahrt Richtung Europa verantwortlich sind. "Ich habe Morde gesehen. Es gibt ständig Kidnappings. Ich wurde eingesperrt, geprügelt und musste mich mehrmals freikaufen", sagte ein geretteter Flüchtling unserem KURIER-Reporter an Bord des privaten Rettungsschiffes "VOS Prudence" (mehr dazu hier).

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sprach sich zuletzt dafür aus, das UNO-Flüchtlingswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration in die Lage zu versetzen, die Zustände in den Lagern zu verbessern. "Dazu braucht es Geld und Personal. (…) Es muss daran gearbeitet werden, einen Großteil dieser Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückzubringen."

EU startet Hilfsprogramm für Flüchtlinge in Griechenland

Schauplatzwechsel: Von offizieller EU-Seite startete heute ein neues Hilfsprogramm für Flüchtlinge in Griechenland, mit dem vielen von ihnen ein Leben außerhalb der Auffanglager ermöglicht werden soll. Im Rahmen des mit 209 Millionen Euro ausgestatteten Programms sollen Wohnungen und Häuser angemietet werden, in denen bis zum Jahresende bis zu 30.000 Flüchtlinge untergebracht werden können.

Derzeit leben rund 62.000 Flüchtlinge vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, die seit der Schließung der sogenannten Balkan-Route nach Nordeuropa in Griechenland festsitzen, in zumeist überfüllten Auffanglagern.

Nach Angaben der Kommission sollen zusammen mit dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) 22.000 Unterkünfte auf dem Festland und etwa 2.000 weitere auf den Inseln angemietet werden. Zudem erhalten die Flüchtlinge eine Geldkarte, mit der sie Waren des täglichen Bedarfs und Arzneimittel sowie Fahrkarten kaufen können. Dies sei eine völlig neue Art der Hilfe, um die Lebensbedingungen der Flüchtlinge zu verbessern, sagte der zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides. Ziel sei es, die Flüchtlinge aus den Lagern herauszuholen und ihnen zu helfen, ein sichereres und normales Leben zu führen.