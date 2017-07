Mittelmeer-Logbuch: An Bord eines NGO-Schiffes

Tag 1, Mittwoch: Abfahrt Richtung Libyen

Die VOS Prudence hat am späten Nachmittag vom Handelshafen im sizilianischen Augusta abgelegt. Die erste Station ist Malta, wo wir in den frühen Morgenstunden einen Tankstopp einlegen werden. Diesel ist dort günstiger, außerdem liegt die Insel praktisch am Weg. Danach geht es Richtung Libyen. Fahrtzeit insgesamt: etwa zwei Tage – wenn alles nach Plan verläuft, kommen wir am Freitag an.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Bis zu den ersten Rettungen kann es allerdings noch etwas länger dauern. Der Wetterbericht prophezeit für die kommenden Tage etwas schwereren Wellengang in den Gewässern vor Libyen. Laut dem Team von Ärzte ohne Grenzen schicken die libyschen Schlepper bei schlechter Witterung in der Regel keine der überfüllten Holz- oder Schlauchboote aufs Meer. Nicht aus Menschenliebe, wohlgemerkt. Vielmehr dürften zu viele Tote auch dem Schlepper-Geschäft schaden.

Foto: Kurier/Juerg Christandl In den Tagen vor der Abfahrt war die Crew der Prudence vor allem mit Instandhaltungsarbeiten und dem Beladen mit Vorräten beschäftigt. Derzeit sind 37 Personen an Bord. Die Arbeitsteilung ist klar: Eine 15-köpfige Crew aus professionellen Seeleuten der niederländischen Reederei Vroon kümmert sich um das Schiff, die 20 Teammitglieder von Ärzte ohne Grenzen um die Rettungsaktionen und die Betreuung der Flüchtlinge und Migranten, solange sie sich an Bord befinden. Hinzu kommen wir, die einzigen zwei Journalisten an Bord.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Die Prudence wird nun eine Woche lang unser Zuhause sein. Mit 75 Meter Länge und Baujahr 2013 ist sie das größte und modernste der NGO-Schiffe im Mittelmeer. Sie ist eigentlich als Versorgungsschiff konzipiert, etwa für Ölplattformen, für große Lasten ausgelegt und ihre zwei Dieselmaschinen leisten gemeinsam 6000 PS, die rund um die Uhr (unüberhörbar) laufen.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Ärzte ohne Grenzen (MSF, „Médecins Sans Frontières“) ist seit 2015 im Mittelmeer aktiv. Die Prudence hat die Organisation samt Crew im vergangenen März gechartert, zusätzlich zum Rettungsschiff Aquarius, das gemeinsam mit einer anderen NGO betrieben wird. Nicht nur die gestandenen Seeleute mussten sich auf Rettungsaktionen mit Hunderten Menschen an Deck erst einstellen, auch das Schiff selbst machte Veränderungen durch: Das Hauptdeck wurde mit Wellblech als Schutz vor Wind und Wetter großzügig überdacht. Hier ist nach Rettungen der Großteil der Migranten und Flüchtlinge untergebracht. Acht große Container beherben jetzt zusätzliche Toiletten und Duschen, Aufenthaltsräume, eine kleine Ambulanz, ein Werkzeuglager und einen gekühlten Leichenraum.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Ohne die Adaptierungen wären Einsätze, wie sie bisher durchgeführt wurden, nicht möglich. Die Prudence ist für 600 Personen ausgelegt, hat aber auf früheren Fahrten schon über 1000 Menschen an Bord gehabt, die Schulter an Schulter auf jedem freien Fleckchen kauerten.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Wie viele es bei dieser Fahrt sein werden, ist nicht abzusehen. Die Unwägbarkeiten haben in den vergangenen Wochen generell zugenommen. Die italienische Regierung hat neue Regeln für NGO-Schiffe im Mittelmehr angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Die EU unterstützt verstärkt die libysche Küstenwache, deren Verlässlichkeit und Integrität bestenfalls fraglich ist. Und die extrem rechte Gruppierung "Defend Europe" will mit einem eigenen Schiff vor die libysche Küste fahren, um gegen die Präsenz der NGOs zu protestieren – mit ungewissem Ausgang.

All das ist auch an Bord der Prudence Gesprächsthema. Mehr über Schiff und Crew lesen Sie in den kommenden Tagen an dieser Stelle.

Am Sonntag lesen Sie im KURIER die erste Reportage einer Serie über den Rettungseinsatz von Libyen.

