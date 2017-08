Als die Entscheidung im Aufenthaltsraum der „Prudence“ verkündet wurde, gab es Applaus. Am Montag haben mehrere NGOs, darunter Ärzte ohne Grenzen (MSF), ihre Unterschrift unter den neuen Verhaltenskodex der italienischen Regierung verweigert. Die Regeln sehen unter anderem vor, dass die Schiffe der privaten Seenotretter nur mehr im äußersten Notfall in libyschen Gewässer einfahren sollten. Die Ortungsgeräte müssten immer angeschaltet bleiben. Jeglicher Kontakt mit Schleppern habe zu unterbleiben. Punkte, die man bisher ohnehin erfüllt hätte, heißt es von Ärzte ohne Grenzen.

Foto: KURIER/Jürg Christandl Es sind vielmehr die Forderungen, bewaffnete Polizisten an Bord zu lassen und keine Transfers von Geretteten mehr zwischen den Schiffen durchzuführen, die Ärzte ohne Grenzen nicht akzeptieren wollte. An Bord der Prudence findet der Schritt breite Unterstützung.

Foto: Kurier/Juerg Christandl „Es ist die richtige Entscheidung“, sagt Stephan Van Diest, der MSF-Teamleiter an Bord. „Ärzte ohne Grenzen würde nie akzeptieren, dass Polizisten mitfahren. Das würde den Grundprinzipien von Neutralität und Unabhängigkeit widersprechen. Das hätte auf der ganzen Welt den falschen Eindruck gemacht.“

Sicherheitsrisiko

Ärzte ohne Grenzen ist in zahlreichen Krisengebieten auf der Welt aktiv. Die MSF-Helfer befürchten, dass sich diese Art der Kooperation mit Behörden negativ auf ihre Arbeit auswirken werde. „Das würde die Sicherheit dieser Missionen gefährden“, sagt der Übersetzer Hussein Khalili, 44. „Wenn wir beispielsweise im Südsudan bewaffnete Polizisten bei uns erlauben würden, würden wir schnell als parteiergreifend gesehen werden.“ Dass die Neutralität der Organisation durch mitfahrende Polizisten gefährdet wäre, sieht hier fast jeder so.

Schon im Vorfeld der Unterzeichnung waren die Ärzte, Krankenpfleger, Dolmetscher und Logistik-Experten an Bord der „Prudence“ nach ihrer Meinung gefragt worden. Die überwältigende Mehrheit hatte sich gegen die Unterschrift unter den Kodex ausgesprochen, sollten Polizisten Teil der Abmachung sein. Ein großer Teil des Teams kündigte für diesen Fall sogar an, sich von dem Projekt zurückzuziehen und das Schiff zu verlassen. „Ich wäre gegangen, ich hätte keine Sekunde darüber nachgedacht“, sagt einer der Beiboot-Fahrer, die die Rettungen im Wasser durchführen. Die Verhandler für MSF in Italien hatten noch erfolglos versucht durchzusetzen, dass die Polizisten zumindest ihre Waffen beim Kapitän abgeben müssen.

Konsequenzen angekündigt

Nun nimmt Ärzte ohne Grenzen den Eindruck in Kauf, man habe etwas zu verbergen. „Die Leute werden darüber denken, was sie denken wollen. Für uns ist es wichtig, unseren Prinzipien treu zu bleiben.“, sagt Teamleiter Van Diest. „Wir haben uns immer an das Seerecht gehalten und mit dem Seenotrettungszentrum MRCC in Rom kooperiert.“

Die römische Regierung hat inzwischen Konsequenzen für jene NGOs angekündigt, die den Kodex abgelehnt haben. „Diese NGOs setzen sich automatisch außerhalb des organisierten Rettungssystems im Mittelmehr mit allen Konsequenzen für ihre Sicherheit“, erklärte das Innenministerium per Presseaussendung.

Foto: Kurier/Juerg Christandl Für die „Prudence“ könnte das bedeuten, dass sie von den italienischen Behörden künftig nicht mehr in Rettungsoperationen eingebunden wird. Bisher hatte man stets auf Geheiß des MRCC in Rom Rettungen durchgeführt. Auch Ersthinweise auf Migrantenboote kamen in vielen Fällen aus Rom. Ob Italien, wie bereits angedroht, auch das Anlaufen italienischer Häfen verbieten wird, ist unklar.

Gleichzeitig ist starke militärische Präsenz rund um die Rettungszone vor Libyen zu bemerken. Mit einem irischen und zwei italienischen Marineschiffen und einem Schiff der italienischen Küstenwache übersteigen die technischen Fähigkeiten der staatlichen Retter jene der NGOs bei Weitem. Sie haben auch den Gutteil der Rettungen der vergangenen zwei Wochen durchgeführt. Bei den Ortungsdiensten im Internet sind diese Schiffe nicht zu sehen. Sie haben ihre Ortungsgeräte meist abgeschaltet.

Beginn der Schließung?

Mit Spannung wird auch die Entscheidung des italienischen Parlaments über die Entsendung von Kriegsschiffen in libysche Gewässer erwartet. Die Beratungen haben am Dienstag begonnen. Schließt Italien nun die Mittelmeer-Route? „Wir werden sehen, wie die Abstimmung ausgeht, ich will da nicht spekulieren“, sagt Stephan van Diest. „Was aber klar ist: Wenn italienische Schiffe in libyschen Gewässern operieren, dann ist das dazu gedacht, den Migrations-Strom zu stoppen.“ Wie es mit der MSF-Mission im Mittelmeer weitergeht, ist noch unklar. „Wir wissen noch nicht, was die Konsequenzen sein werden. Wir werden vorerst in der Rettungszone bleiben, in Koordination mit dem MRCC.“

