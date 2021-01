Flüchtlinge in Äthiopien: Eine Matte für die Zukunft

Insgesamt 25.000 Menschen, alle aus Eritrea, drängen sich in dem Camp, 60 Prozent sind jünger als 18 Jahre. Das bedeutet: Nachdem es das Lager bereits seit 2007 gibt, wurden viele Buben und Mädchen hier in der Fremde geboren.

In ganz Äthiopien gibt es rund 800.000 offizielle Flüchtlinge – das sind nach Libyen die zweitmeisten in Afrika. Dazu kommen die intern Vertriebenen. Gerade von letzterer Gruppe zählen die Behörden aktuell extrem viele, nachdem in der äthiopischen Krisenprovinz Tigray schwere Kämpfe ausgebrochen sind. Mehr als zwei Millionen Menschen sollen ihr Zuhause verloren haben.

„Die vielen Camps in Äthiopien und in der gesamten Region zeigen die Wunden und offenen Bruchlinien am Horn von Afrika. Menschen werden gezwungen, ihr Land zu verlassen“, sagt Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, der das Lager Aysaita am Freitag besuchte. Der Delegationskonvoi wurde dabei von schwer bewaffneten Soldaten begleitet. Der Chefdiplomat sprach sich für mehr internationales Engagement in dieser Weltgegend aus.