Schallenbergs Reise ins krisen-geschüttelte Äthiopien

Fast ein Jahr ist es her, dass Außenminister Alexander Schallenberg das letzte Mal Europa verließ. Ende Februar ging es in den Iran, wo das Coronavirus bereits wütete. Heute ist es wieder so weit: Der österreichische Chefdiplomat bricht zu einer zweitägigen Äthiopien-Reise auf.

"Ring aus Feuer"

„Obwohl wir uns weiterhin mitten in einer Pandemie befinden, sieht man, dass die Außenpolitik nicht still steht“, so eine Außenamtssprecherin. Europa sei von einem „Ring aus Feuer umgeben“, der in Afrika von der Westsahara über Libyen bis eben Äthiopien reiche, hatte Schallenberg in mehreren Interviews formuliert. Entweder gelänge es, Stabilität und Sicherheit zu exportieren, oder wir riskierten den Import von Instabilität und Unsicherheit.