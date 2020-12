Äthiopien: Mehr als 100 Tote bei Massaker in Unruheregion

Bei einem Angriff in der äthiopischen Unruheregion Benishangul-Gumuz sind offenbar am Mittwoch Dutzende Menschen getötet worden. Die nationale Menschenrechtskommission (EHRC), die der Regierung nahesteht, berichtete, dass bewaffnete Männer mehr als 100 Menschen getötet hatten. Überlebende hätten „verstörende Beweisfotos“ vorgelegt, 36 Menschen seien mit Schuss-, Stich- und Pfeilwunden in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Amnesty International hatten Bewaffnete im Morgengrauen Siedlungen in der Region Benishangul-Gumuz angegriffen, unter anderem das Dorf Bekoji. Es seien Menschen erstochen und erschossen sowie Häuser in Brand gesteckt worden.