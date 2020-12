Äthiopien-Flüchtlinge: Katastrophale Zustände in den Camps im Sudan

Für die Einreise brauchte er einen negativen Covid-19-Test. „Und dann sollte ich eigentlich in Quarantäne, aber die Zeit drängt. Wir müssen gleich anpacken. Allerdings hatte ich im Lockdown in Österreich ja ohnehin kaum Kontakte mit anderen Menschen.“

Lange Afrika-Erfahrung

Afrika-Erfahrung hat Geyer, der schon seit elf Jahren für „Ärzte ohne Grenzen“ tätig ist, jede Menge – sei es im Kongo, in der Zentralafrikanischen Republik oder in Sierra Leone, wo er es schon einmal mit einer tödlichen Pandemie zu tun hatte. „2014 und 2015 wütete dort Ebola“, so der frühere IT-Manager.

Das Corona-Handling in einer Gegend, wo es an sich gar nichts gibt, werde „sehr interessant“ werden, sagt der Mittvierziger augenzwinkernd, „ich werde halt das Standard-Programm durchziehen – Händewaschen, Abstandhalten, Maskentragen“. Sollte er selbst an Covid-19 erkranken, sähe das Sicherheitsprozedere seiner Organisation vor, ausgeflogen zu werden, „aber Garantie dafür gibt es keine“.