Äthiopien: Friedensnobelpreisträger kämpft an mehreren Fronten

„Ja, als Äthiopier bin ich schon stolz, dass unser Premier den Friedensnobelpreis erhält. Ich hoffe, dass die Auszeichnung unser Land motiviert, weiter nach vorne zu schreiten, denn es ist schon noch viel zu tun. Vor allem gilt es, die ethnische Spannungen (die sich immer wieder in Blutbädern mit Toten entladen) abzubauen“, sagt Hailemariam Medhin, Salesianer-Provinzial in dem ostafrikanischen Land. Der Premier, das ist Ahmet Abiy, der wegen seiner Aussöhnung mit Eritrea und Reformen nach innen am Dienstag den Preis in Oslo entgegennehmen wird. Und als politischer Hoffnungsträger des Kontinents gilt.