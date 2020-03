Fast 5.000 Tote: Italien verschärft Maßnahmen

Joggen ist in der Lombardei komplett verboten – die einzige Möglichkeit, mit der sich viele Menschen noch einen Ausgleich verschafften. Doch weil die Zahl der Infizierten immer weiter steigt, hatten vor allem Regionalpolitiker aus dem Norden dazu aufgerufen, „das ganze Land zu schließen“. In der am stärksten betroffenen Provinz Bergamo müssen Militärwagen Särge in andere Städte zum Verbrennen schaffen.

Zivilschutzchef Angelo Borrelli betonte, dass bei den erfassten Verstorbenen die Todesursache nicht abschließend geklärt sei: Also ob die Menschen nur an Covid-19 starben oder ob der Grund eine andere Krankheit war. Die allermeisten Opfer sind über 70 Jahre alt, viele litten an einer oder mehreren Krankheiten.