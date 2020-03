Coronavirus: 651 weitere Todesopfer in Italien

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten in Italien ist erneut rasant gestiegen. 651 mehr Todesopfer als am Vortag wurden am Sonntag gemeldet. Der Zuwachs ist allerdings geringer als am Samstag, als die Zahl der Todesopfer um ein Rekordhoch von 793 gestiegen war.

Die Bilanz der Todesopfer überschritt somit die 5.000-Marke und stieg auf 5.476, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Die Zahl der Infizierten stieg auf 46.638 - das sind 3.957 mehr als am Samstag. Auch die Zahl der neu angesteckten Personen stieg damit etwas langsamer als am Samstag.

Erfreulich: 7.024 genesene Patienten wurden verzeichnet. Etwas mehr als 3.000 Personen befinden sich auf der Intensivstation, weitere 23.783 Infizierte sind in Heimisolierung.