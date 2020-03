Corona: Anschober sieht positiven Trend und will "einstellig" werden

Gute Nachrichten sind derzeit rar gesät, aber in Österreich dürfte ein kleiner Hoffnungsschimmer aufflackern. 3.244 Corona-Infizierte verzeichnete das Gesundheitsministerium am Sonntag um 15 Uhr. Das bedeutet zwar, dass es im Vergleich zum Vortag 430 weitere Infizierte gab. Gleichzeitig zeigt sich jedoch in den vergangenen Tagen ein positiver Trend: Im Vergleich zu Samstag ist die Zahl der Infizierten "nur" noch um 15,28 Prozent gestiegen.

Heißt: Die Zahl der Infizierten steigt nicht exponentiell, der Zuwachs geht im Schnitt sogar zurück. In den vergangenen vier Tagen nahmen die Corona-Fälle in Österreich täglich um etwa 18,5 Prozent zu - im Durchschnitt. Vor zwei Wochen lagen die Zuwächse noch bei 40 Prozent pro Tag.