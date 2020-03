Coronavirus: Schweden lässt Après-Ski Partys weitergehen

Nun findet dort langsam ein Umdenken statt, vor allem da sich nachweislich acht Personen bei einer Skiparty in dem bekannten Wintersportzentrum Are angesteckt haben - einige Clubs machen freiwillig zu. „Denkt an uns, die hier leben, ihr Egoisten!“ empfängt mittlerweile in Are ein handgeschriebenes Schild die Wintersportler am Bahnhof.

Knapp 2000 Menschen sind in Schweden als Infizierte des Virus SARS-CoV-2 festgestellt, es gab bislang 20 Tote; vor allem der Raum Stockholm ist betroffen.

Doch weiterhin sind dort im Gegensatz zu den Nachbarn Dänemark, Norwegen und Finnland die Grundschulen, die Restauants sowie die Grenzen offen, Rückkehrer aus Corona-betroffenen Länder müssen nicht in Quarantäne.