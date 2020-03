Coronavirus: Viele Infektionen nach Begräbnis in Kärnten

Ein "schwer vorerkrankter" Mann starb in der Nacht zum Sonntag im Klinikum Klagenfurt: Der 65-Jährige wurde nach seiner Einlieferung in das Spital auf das Coronavirus positiv getestet, berichtet Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) bei einer Pressekonferenz Sonntagmittag. Der Mann ist somit das erste Todesopfer im Bundesland in Folge einer Covid-19-Erkrankung.