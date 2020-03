Uneinsichtige feierten: Polizei musste Coronapartys auflösen

"Fakt ist, dass es offensichtlich Leute in Niederösterreich gibt, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben und sich ganz einfach einen Spaß aus der Situation machen", sagte Johann Baumschlager, Pressesprecher der niederösterreichischen Landespolizeidirektion am Sonntag. Wie viele Partys gefeiert wurden, gab die Polizei nicht bekannt, aber "da trifft einen der Schlag", so Baumschlager. Mehrere Bezirke Niederösterreichs waren jedenfalls betroffen.

Schluss mit lustig - "für solche Späße haben wir jetzt absolut kein Verständnis mehr", sagte Baumschalger. Denn durch solche Feiern würden sich die Leute nicht nur selbst gefährden, sondern auch die Einsatzkräfte, die dann vor Ort müssten. Sechs Beamte der Polizei sind aktuell in Niederösterreich positiv auf das Coronavirus getestet. Etliche Kollegen, mit denen es Kontakt gab, müssen momentan auch 14 Tage in Quarantäne - eine genaue Zahl der Polizisten außer Dienst gab es nicht. Der Ärger über die Einsätze Samstagnacht war groß: "Es geht hier um unsere Sicherheit und Gesundheit", appellierte Baumschlager.