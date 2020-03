Coronavirus: Studenten droht nach Party im Wohnheim Ausschluss von der Uni

„Kein jugendlicher Leichtsinn“

Dieser feierte mit 25 anderen Studenten am Samstag auch eine Party. Am Sonntag wurde er schließlich bei der Heimreise nach Russland am Moskauer Flughafen positiv auf Covid-19 getestet. „Wir mussten mühsam alle Studenten ausfindig machen, die an der Party teilgenommen haben“, sagt Rektor Lukas.

Erschwert werde die Situation auch dadurch, dass das Wohnheim vor allem Auslandsstudenten beherberge, die nur für ein Semester an der Uni studieren und danach wieder heimkehren. Die JKU musste deshalb auch die jeweiligen Heimatuniversitäten informieren.