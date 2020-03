Herdenimmunität erreichen? Niederlande rudern zurück

Während Großbritannien zurückruderte, wollten es die Niederlande wagen: Das riskante Corona-Experiment. Es sollten sich so viele junge und gesunde Menschen wie möglich mit dem Virus infizieren. Sie wären dann immun gegen die Krankheit, könnten sie nicht mehr weiterverbreiten und das wäre eine Art Immunitätsschutz für alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Weil: Diese könnten dann ja nicht mehr von den Jungen angesteckt werden. Das ist zumindest die Logik hinter dem Plan.

"Wir können die Ausbreitung des Virus verlangsamen und gleichzeitig eine kontrollierte Gruppenimmunität aufbauen", rechtfertigte sich der rechtsliberale Premier Mark Rutte am Montag in einer TV-Ansprache. "Die Realität ist, dass in naher Zukunft ein großer Teil der niederländischen Bevölkerung mit dem Virus infiziert sein wird."

Rutte hat das Konzept vom britischen Premier Boris Johnson abgeschaut. Die britische Regierung hat aber selbst davon Abstand genommen, nachdem sie bemerkt hat, dass das Experiment Hunderttausenden Menschen das Leben kosten könnte.