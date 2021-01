Fall Lübcke: Ein Urteil, aber kein Ende

Dabei hatte E. insgesamt drei verschiedene Versionen der Tat erzählt – und einen anderen belastet. Doch der Mitangeklagte Markus H., der E. aufgehetzt haben soll, erhielt aus Mangel an Beweisen nur eine Bewährungsstrafe. Für die Familie Lübcke „ein schmerzliches Urteil“, so ihr Sprecher. Sie sei überzeugt, dass beide Angeklagte die Tat vorbereitet, geplant hatten und am Tatort gewesen seien. Das Gericht hätte nicht alles ausgelotet, was möglich gewesen wäre.