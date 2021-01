Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke: Aus Worten wurden Taten

Der Mord am Kasseler CDU-Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 habe eine „historische Dimension“ – Oberstaatsanwalt Dieter Killmer unterstrich in seinem Plädoyer die Bedeutung des Falles. Es handelt sich um den ersten rechtsextrem motivierten Mord an einem Politiker im demokratisch verfassten Deutschland.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war im Juni 2019 auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Istha mit einem Kopfschuss getötet worden. Der Christdemokrat hatte sich 2015 für Geflüchtete eingesetzt, war danach Drohungen und Hassbotschaften ausgesetzt.

„Auf Worte folgen Taten“, hatte Irmgard Braun-Lücke, die Witwe des Politikers, im November in ihrer Zeugenaussage gesagt. Sie verfolgte wie ihre Söhne den Prozess Tag für Tag mit. Auf der Anklagebank: Stephan E., 47, mit langer Vergangenheit als Neonazi. Er hat nach zunächst widersprüchlichen Aussagen die Tat gestanden. Es wird erwartet, dass er heute zu einer langen Haftstrafe mit Sicherheitsverwahrung verurteilt wird. Wie das Gericht über den wegen Beihilfe angeklagten Markus H. entscheiden wird, ist noch offen.