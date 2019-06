Experte zu Lübcke-Mord: "Das sind schläferähnliche Akteure"

Generation NSU

Auch Stephan E., war damals aktiv und soll 1993 einen Anschlag auf ein Asylwerberheim in Hessen verübt haben. Es folgten weitere Straftaten mit rechtsradikalem Hintergrund. Vor zehn Jahren wurde er zuletzt strafauffällig und verschwand danach vom Radar der Ermittler. In seinem Kopf dürfte sich aber wenig verändert haben: Er spendete 2016 an die AfD und postete unter einem Pseudonym Hasskommentare, wie „entweder diese Regierung dankt in kürze ab oder es wird Tote geben“. Gleichzeitig führte er ein Leben als Familienvater, den Nachbarn als unauffällig bezeichneten.

„Im Grunde sind es schläferähnliche Akteure, die eskalieren können“, sagt Quent. So geschehen in Hamburg, als ein 52-Jähriger auf einem S-Bahnhof eine Bombe zündete. Oder in Köln, wo Oberbürgermeisterin Henriette Reker schwer verletzt wurde – „das waren Neonazis, die in den 90er aktiv waren“.

Neben der alten kommt zusätzlich Gefahr aus dem Spektrum der Neuen Rechten, die sich im Umfeld der Identitären bewegen. Sie radikalisieren sich wie der Attentäter von Christchurch über soziale Medien und schlagen unberechenbar zu, sagt Quent. Die Überwachung des Internets wird wenig bringen, wichtiger sei, dass die Behörden neben vermeintlichen Helfern auch die ideologischen Unterstützer im Blick haben.