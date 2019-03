Österreich, Welt-Zentrale der neuen Rechtsextremen

Sie stürmten eine Theatervorstellung von Elfriede Jelinek im Audimax, spritzten auf dem Dach der Grazer Grünen mit Kunstblut um sich, wehten dazu mit einem Transparent: „Islamisierung tötet“, und sie charterten ein Schiff, um Flüchtlinge im Mittelmeer abzufangen: Mit solchen Aktionen landete die Identitäre Bewegung (IB) immer wieder in den Schlagzeilen und vor Gericht.

Jetzt prüft die Regierung ein Verbot der Bewegung in Österreich (siehe Bericht rechts). Anlass ist eine Spende an deren Chef Martin Sellner vom Attentäter in Neuseeland, der 50 Muslime getötet hat.

Dass die Spende an Sellner ging, dürfte kein Zufall sein: Der 30-Jährige ist für Expertin Natascha Strobl „die zentrale Figur der Identitären in Europa und auch international“. Strobl ist Politikwissenschaftlerin und Co-Autorin eines Buchs über die rechtsextreme Gruppierung.

Ihren Ursprung hat die IB in Frankreich rund um das Jahr 2012. Die Organisation wird von Experten nicht nur als rechtsradikal, sondern auch als neofaschistisch eingestuft. Einige bekannte Gesichter der IB haben eine neonazistische Vergangenheit.

Kommt es tatsächlich zum Verbot, könnte das auch die Organisationen weltweit treffen. „Internationale Aktionen werden von Österreich aus gesteuert. Die Aktivisten hier sind die treibende Kraft“, sagt Expertin Strobl.