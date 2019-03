Identitäre: Experte sieht "neofaschistischen Tenor"

Martin Sellner ist in Österreich die Leitfigur der Bewegung. Was spielt er für eine Rolle?

In der Vergangenheit gab es Machtkämpfe in der Bewegung. Man braucht ein Gesicht, das die Organisation präsentiert. Das ist in Österreich Martin Sellner. Durch seine Blogs und Videokommentare versucht er Aufmerksamkeit zu generieren.

Wäre es denkbar, dass die Identitäre Bewegung verboten wird?

Ich denke, dass man nach dem Terroranschlag in Neuseeland auf jeden Fall genauer hinschauen muss. Es wird jetzt wegen des Verdachts auf Gründung oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Man muss sich das aber möglicherweise im Zusammenhang mit dem Verbotsgesetz anschauen. Gibt es vielleicht Verbindungen zu neonazistischen Gruppen oder dergleichen. Natürlich ist es auch problematisch, dass es immer wieder Verbindungen zu der FPÖ gibt, also jener Partei, die den Innenminister stellt.