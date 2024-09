Experte beurteilt Chinas Afrika-Gipfel: "Europa hat das verschlafen"

Es sind Zahlen, die man sich kaum vorstellen kann: Mehr als 100 Häfen , 1.000 Brücken und 10.000 Kilometer Bahnstrecke sollen chinesische Firmen in Afrika gebaut haben – in nur acht Jahren. Kein Wunder also, dass am Donnerstag Vertreter aus 54 afrikanischen Staaten zum pompös inszenierten „China-Afrika-Forum“ nach Peking kamen.

In seiner Eröffnungsrede kündigte Chinas Machthaber Xi Jinping weitere Investitionen in Höhe von 45 Milliarden Euro an, die diesmal verstärkt in „kleinere, attraktive Projekte“ in Afrika fließen sollen. Seit Jahren hat sich China, das sich selbst als „größtes Entwicklungsland“ der Welt begreift, auf dem Kontinent eine Führungsrolle erkauft.