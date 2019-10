Europa will in Syrien mitmischen

Allen regierungsinternen Intrigen zum Trotz ist das Ziel des Plans und der emsigen Telefonate klar: Europa will nach dem Schweigen des Kontinents in Syrien und dem Nahen Osten wieder eine Rolle spielen. Nicht zuletzt vor allem auch aus einem Grund: Hat man es doch auch mit einem internationalen Konflikt direkt vor der eigenen Haustüre zu tun – dem Krieg in der Ukraine. Und einen Hebel zu dessen Beilegung sehen Beobachter und Diplomaten vor allem in einem möglichen Abtausch an Interessen in Nahost.

Aus dem Kreml hieß es am Dienstag, man werde den Vorschlag Kramp-Karrenbauers prüfen. Eine Meinung habe man noch nicht, so Putin-Sprecher Dmitri Peskow. Das war knapp vor dem Treffen Putins und Erdoğans im russischen Sotschi.

Denn obwohl Russland und der NATO-Staat Türkei in Syrien komplett konträre Ziele verfolgen, scheinen die Gesprächskanäle zwischen Moskau und Ankara derzeit weit offener zu sein als zwischen Ankara und westlichen Hauptstädten. Vor allem, dass die Türkei zuletzt ein russisches Luftabwehr-System erwarb, hatte für Ärger in der NATO gesorgt. Und ebenso einhellig war die Kritik westlicher Staaten an der türkische Invasion in Nordsyrien – auch wenn diese weitgehend ohne politische Folgen blieb.

Russland hingegen hat prinzipiell Verständnis formuliert für den türkischen Wunsch nach einer Pufferzone in Nordsyrien. Zugleich hat Moskau aber auch Bedenken geäußert: Etwa, dass die türkische Militäraktion zu keinem Wiedererstarken der Terrormiliz IS führen dürfe.