Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Mitgliedstaat eine Erklärung zum Nahostkonflikt blockiert, sagt Patrick Müller, Politologe an der Uni Wien und an der Diplomatischen Akademie. Das liege auch an einem speziell in den vergangenen Jahren aufgebauten Naheverhältnis der Regierung Netanjahu zu EU-Mitgliedstaaten mit europakritischen Regierungen – darunter Ungarn.

Die Orbán-Regierung sei zudem willens, Konflikte innerhalb der Union einzugehen, was in der europäischen Außenpolitik, die aufgrund ihrer intergouvernementalen Organisation auf Konsens basiert, nicht üblich ist, erklärt der Politologe.