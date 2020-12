EuGH-Urteil: Rote Karte für Ungarns Asylregeln

Doch ganz generell, so das Gericht weiter, verstoße Ungarn gegen seine Verpflichtung, Schutzsuchenden Zugang zum Asylverfahren zu gewähren. Denn in der gesamten Europäischen Union gilt das Recht: Wer den Boden eines EU-Staates betritt und um Asyl ansucht, dessen Gesuch muss auch geprüft werden. In Ungarn aber sei es, so der EuGH, „de facto quasi unmöglich, einen Antrag zu stellen“.Die Klage der EU-Kommission hatte sich ursprünglich auch gegen die mittlerweile geschlossenen ungarischen Transitlager an der Grenze zu Serbien gerichtet. Diese Lager hatte der EuGH bereits vor einem halben Jahr für rechtswidrig erklärt. Daraufhin musste Ungarn die Lager schließen.