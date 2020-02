Nur 12 Prozent der Anträge positiv: Ungarn gewährt kaum mehr Asyl

Ungarn fährt in der Migrationspolitik weiterhin eine scharfe Linie. Das belegen auch die nackten Zahlen der Landesgeneraldirektion für fremdenpolizeiliche Angelegenheiten.

Demnach erhielten im Jahr 2019 gerade mal 60 Menschen, die in Ungarn Asylanträge gestellt hatten, Asyl oder anderen Schutz. Im Jahr davor waren es noch 367, im Jahr 2017 1.291 Menschen gewesen.

Der Anteil an abgewiesenen Asylanträgen stieg hingegen deutlich. Hatten 2018 mehr als die Hälfte der 671 Schutzsuchenden einen positiven Bescheid erhalten, so wurden 2019 nur zwölf Prozent von 500 Antragstellern als Schutzsuchende anerkannt. Rund die Hälfte der Asylanträge wurde 2019 von Minderjährigen gestellt.

Ungarn hat keine unabhängige Asylbehörde mehr

Unter dem rechts-nationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban verfolgt Ungarn eine Politik der Abschottung von Flüchtlingen und Migranten. Asylanträge können nur in zwei sogenannten Transitzonen an der Grenze zu Serbien gestellt werden. Auf Einlass in diese Einrichtungen, warten Schutzsuchende in der Regel Monate und Jahre.