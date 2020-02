Rechtes Vernetzungstreffen: "Führer wie Orbán sind die Zukunft Europas"

Die Wege vieler rechter bis ultrarechter Politiker haben am Dienstag nach Rom geführt. Anlass: eine Konferenz zum Thema „nationaler Konservatismus“. Italiens ehemaliger Innenminister Matteo Salvini nahm teil, ebenso die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen oder Santiago Abascal, Chef der spanischen Vox. Das Panel war – vorsichtig formuliert – EU-kritisch. Die FPÖ blieb dem Treffen fern.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ließ sich den Spaß nicht nehmen. Von Abascal erhielt er besonderes Lob: „Führer wie Orbán sind die Zukunft Europas“, prophezeite der Vox-Chef und sprach von einem „fruchtbaren Treffen“, bei dem es um die Verteidigung Europas, die Wahrung der nationalen Identität und den Grenzschutz gegangen sei. „Gemeinsame Visionen“ sollen nun geschmiedet werden – auch mit Orbán.

Dessen Partei Fidesz hat zwölf Sitze im EU-Parlament. Und auch wenn es oft nicht so wirkt: Sie gehört immer noch zur Fraktion der Europäischen Volksparteien (EVP) – ist aber seit März 2019 unbefristet suspendiert. Die Gründe sind bekannt: Beschneidung der Medienfreiheit, Nicht-Kooperation in Fragen der Migrationspolitik und ein umstrittenes Hochschulgesetz, mit dem eine Universität des US-Milliardärs George Soros in Budapest geschlossen wurde. Der letzte Akt brachte Ungarn ein EU-Verfahren wegen Vertragsverletzung ein.