Peter Kliens Erklärstück zu Ungarns Medienpolitik schlägt Wellen

Die Kritik aus Ungarn ließ nicht lange auf sich warten: Das regierungsnahe Onlineportal "Pestisracok.hu" konstatierte eine "neue Welle linker Propaganda aus Österreich". "Die Ungarn diffamierende internationale Kampagne hat ein ganz unvorstellbares Niveau erreicht. Dabei konnten die sehr kreativen Agitatoren der internationalen Linken selbst die bisher übliche Produktion von Falschmeldungen im Internet überbieten und hetzen mit einer im ORF ausgestrahlten Sendung die internationale Öffentlichkeit auf gegen die ungarische Regierung und damit zugleich gegen Ungarn und das ungarische Volk", heißt es auf dem Portal.

Dann wird in dem Portal die Sendung "Gute Nacht Österreich" beschrieben, die sich auf außerordentlich aufmerksame Weise der Darstellung der in "unserer kleinen Heimat" vorherrschenden Zustände widmen würde. Damit sollte den gebildeten heimischen Zuschauern gezeigt werden, welch inakzeptable Zustände in Ungarn herrschen würden. Dabei sei auch an die Monarchisten gedacht worden, weil in der Geschichte des Programms erstmals ein "Kunstwerk" mit ungarischen Untertiteln ausgestrahlt worden sei. Das Portal bezeichnete das in der Sendung erwähnte Portal "Atlatszo" als Günstling von US-Milliardär George Soros. Auch Kovacs hatte einen Zusammenhang zu von Soros finanzierten Quellen hergestellt.