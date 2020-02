Flüchtlinge an EU-Außengrenze: "Serbien ist wie eine Pufferzone"

Laut Radoš Djurović von der serbischen NGO Asylum Protection Centre leben rund 1.000 Migranten in Serbien nahe den Grenzen zu Kroatien, Ungarn und Rumänien in Zelten – in der Hoffnung, die EU zu erreichen. „ Serbien ist wie eine Pufferzone“, sagt Djurović zum KURIER. „Täglich werden Hunderte Migranten von Ungarn, Rumänien und Kroatien – teilweise gewaltsam – nach Serbien zurückgedrängt. Ohne bilaterale Abkommen“, fügt er hinzu. Hinzu komme, dass jeden Tag mehr als 100 neue Migranten von Süden nach Serbien gelangen.

Das UNHCR schätzt, dass sich derzeit rund 13.000 Flüchtlinge und Migranten in der Westbalkan-Region – außerhalb der EU-Grenzen aufhalten. Im Vorjahr sollen laut Schätzungen insgesamt rund 53.000 Menschen in den Balkanstaaten unterwegs gewesen sein. Tendenz leicht steigend. Die wenigsten suchen dort um Asyl an. Einerseits wegen geringer Chance auf einen positiven Bescheid und schlechter Integrationschancen – andererseits, weil sie in andere Staaten wollen. Die meisten Migranten in der Region kommen aus Afghanistan oder Pakistan, drittgrößte Gruppe sind Syrer.