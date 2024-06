EU-Wahl hat begonnen: Niederländer gehen zur Urne

Nach den Niederlanden sind am Freitag die Menschen in Irland und Tschechien zur Abstimmung aufgerufen. Am Samstag läuft die Wahl in Tschechien weiter, zudem wird auch in Italien, Lettland, der Slowakei, Malta und den französischen Überseegebieten gewählt. In Österreich wie in den meisten anderen EU-Ländern ist der Wahltag am Sonntag (9. Juni).