EU-Wahl: Was ist dran am „Rechtsruck“?

Der Widerspruch zwischen dem Nationalismus und einer wie auch immer gearteten gemeinsamen EU-Politik tritt in zahlreichen Konflikten zutage. So triumphiert die italienische Lega (die laut Umfragen massiv verliert), wenn Italien beim Streit um den Lkw-Transit über den Brenner gegenüber Österreich punktet. Ein Triumph, den die FPÖ aus offensichtlichen Gründen nicht teilen kann.

Migration und Klima

Dass beide Fraktionen an einem Strang ziehen, ist im Bereich der Migration am wahrscheinlichsten – doch dieses Thema ist längst auch in der christdemokratischen EVP und teilweise auch in der sozialdemokratischen S&D verbreitet.

Das zeigt sich am Beispiel des Migrations- und Asylpakts, der im Dezember vergangenen Jahres das EU-Parlament passierte. Das Ziel: sichere Grenzen und geregelte Migration.