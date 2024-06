So unterschiedlich sehen die rechten Parteien Europa

Nicht nur in Frankreich und Österreich liegen rechte Parteien vor der EU-Wahl auf Platz eins in den Umfragen In Italien führen die Fratelli d‘ Italia mit 27 Prozent stabil vor den Sozialdemokraten (21 Prozent). „Wir wollen in Europa genau das tun, was wir am 25. September 2022 in Italien geschafft haben: eine Mehrheit rechter Kräfte organisieren und die Linke auch in Europa in die Opposition schicken“, sagte Spitzenkandidatin Giorgia Meloni (sie wird nach der Wahl Italiens Premierministerin bleiben) unlängst. Melonis europapolitischer Kurs ist allerdings weitaus konstruktiver als etwa jener von Lega-Chef Matteo Salvini, dessen Partei in Umfragen auf neun Prozent liegt.

Pro NATO, contra Russland

In Lettland führt die Nationale Allianz „Alles für Lettland“ mit 18 Prozent die nationalen Umfragen an, ist wie Fratelli d‘ Italia in der Fraktion der „Konservativen und Reformer“ (EKR) zu finden. Vor allem in Bezug auf Russland unterscheidet sich die Partei massiv von den Inhalten einer FPÖ, Fidesz oder anderen rechten Parteien. Sie wollen etwa die lettische Sprache auch im Schulunterricht der russischen Minderheit verpflichtend machen und stehen klar zur NATO.

Einen deutlichen Wahlsieg prognostizieren die Umfragen der ungarischen Fidesz. Sie würde derzeit in der Parlamentswahl 55,5 Prozent der Stimmen erringen. In den meisten Umfragen zur EU-Wahl kommt die Partei auf knapp unter 50 Prozent. Ihre bis zu 13 Sitze im EU-Parlament könnten ebenso der EKR zugutekommen – Fidesz trat 2021 aus der konservativen Fraktion, der EVP, aus.

Mit der rumänischen AUR werden die ungarischen Rechten keine Freude haben: