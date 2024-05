Das Ungeheuer Rechts

Wer den Zusammenbruch des Schulsystems durch Familiennachzug von Deutsch-Analphabeten aufzeigt und eine Leitkultur gegen den galoppierenden Kulturumbruch bzw. die Verminderheitung der autochthonen Bevölkerung begrüßt, ist Rechtspopulist.

Wer sich für Israel und gegen die Bargeld-Verdrängung einsetzt, wer gerne Fleisch isst, und wer den Wolf als nicht heimisch auf Spielplätzen bzw. in Ballungsräumen sieht, ist rechts oder Rechtspopulist. Subtext: wenn nicht sogar -extremist.

Sagt wer? Sagen die, die alles gern in ein Kasterl stecken und Sachdebatten damit totprügeln. Die so Punzierten sind vielleicht nur vernünftig, wie sich Niederösterreichs Landeshauptfrau einst erfrechte zu sagen? – Na die koaliert ja auch mit einem Rechtspopulisten, rumms, Kasterl wieder zu.

Um nicht in dieselbe Falle zu tappen: Es ist nicht die Linke, die diese Einteilung trifft. Es ist eine tendenziell linke Gesinnungs-/Meinungsblase, die die Begeisterung über die eigene moralische Unfehlbarkeit zelebriert und sich anmaßt, den moralischen Kompass für alle ausrichten zu dürfen.

Dabei gibt es gute Gründe, einzelne rechtspopulistische Parteien, im Falle Österreichs die FPÖ, zu geißeln: ihre Nähe zu Russland und dem Massenmörder Putin; ihre Rolle in der Spionage-Causa Marsalek/Ott; die politische Hetze und der brunnenvergiftende Ton Herbert Kickls; das Geifern gegen „das System“; die Anlehnung an Nazi-Terminologien; der fehlende Abstand zu den Pfui-Teufeln der AfD; die berechnend-platte EU-Paranoia des Herrn Vilimsky; die schwachsinnig/lebensgefährliche Aufstachelung von Anti-Corona-Schwurblern; das Wasser-Predigen/Wein-Trinken in Sachen Posten und Korruption …

Aber nur, weil sich rechts- (wie links-)populistische Politiker auch ein paar vernünftiger Haltungen und Meinungen des „populus“, des Volkes, annehmen, sind die Haltungen und Meinungen per se nicht falsch. Populär ist nicht automatisch populistisch. Und für Politiker wie Medien gilt: So lange man, anstatt sich mit den Themen auseinanderzusetzen oder sie zu bearbeiten, scheinbar unbesiegbare Ungeheuer an die Wand malt, wird man diese nicht besiegen.