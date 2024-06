EU-Wahl: Warum in Kroatien nur jeder Fünfte wählen ging

Bei der kroatischen Parlamentswahl im April war die Beteiligung mit fast 62 Prozent relativ hoch - eine der besten seit der Jahrtausendwende. Dass das erst zwei Monate her war, dürfte sich aber auf die EU-Wahl ausgewirkt haben, so Ivković Novokmet: „Nach dem intensiven Wahlkampf für die Parlamentswahl herrschte eine gewisse Sättigung.“ Bei Politikern wie Wählern beobachtete sie eine „Wahlmüdigkeit“, den EU-Wahlkampf beschreibt sie als „glanzlos“.

Die gute Wahlbeteiligung im April lässt darauf schließen, dass die Kroaten lieber unter der Woche statt am Wochenende wählen. Mit der Hoffnung, mehr Menschen an die Urnen zu bringen und damit seinem Erzfeind Plenković eins auszuwischen, hatte der sozialdemokratische Präsident Zoran Milanović an einem Mittwoch wählen lassen. Ersteres funktionierte, Plenković blieb trotzdem Premier.

Ein Plenković-Statement zum Wahlergebnis im April ließ laut Ivković Novokmet „undemokratische Tendenzen“ erkennen: „Er sagte, wenn weniger Menschen an den Wahlen teilgenommen hätten, wäre es für die HDZ einfacher gewesen, die Regierung zu bilden - was bedeutet, dass sie mehr Mandate gewonnen hätte.“ Bei der EU-Wahl dominierte die HDZ.

Die Idee dahinter war, dass die Kroaten dann bei der Wahl eher im Land sein würden, statt - wie gern übers Wochenende - wegzufahren. Analysten vermuteten, dass Milanović damit auch der kroatischen Diaspora das Wählen erschweren wollte, weil die traditionell die HDZ wählt.

5. Die Bürger wissen nicht genug über die EU

Die Wähler über 60 Jahre waren am Sonntag in den kroatischen Wahllokalen am stärksten vertreten, während die Wahlbeteiligung unter jungen Menschen am niedrigsten war.

Eine von Gong durchgeführte Untersuchung mit Abiturienten aus ganz Kroatien hat laut Ivković Novokmet ergeben, dass die Unkenntnis über Themen wie Demokratie und politische Beteiligung sehr groß ist. Sie fordert die Einführung von politischer Bildung als Pflichtfach.