Kroatien-Wahl: Präsident mit Kandidaturverbot vs. Premier mit Korruptionsproblem

Die Wahllokale in Kroatien werden am Mittwoch, der wegen der Wahl ein arbeitsfreier Tag ist, zwischen 7.00 und 19.00 Uhr geöffnet sein. Wahlberechtigt sind rund 3,7 Millionen Kroaten, davon haben 3,5 Millionen ihren Wohnsitz in Kroatien und über 222.000 im Ausland.