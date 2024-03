Kroatien: Präsident Milanović als Lord Voldemort im Wahlkampf

"Sie haben jetzt einen sehr starken Kandidaten für den Regierungschef"

Der SDP-Chef Pedja Grbin kündigte an, die Entscheidung des Höchstgerichts, das sogar mit Annullierung der Wahl drohte, zu respektieren. So wird Milanović nicht als Spitzenkandidat auf der SDP-Wahlliste stehen, die Partei wolle ihn im Wahlkampf auch nicht mehr als künftigen Regierungschef nennen. "Der, dessen Name nicht genannt werden darf", bezeichnete Grbin den Präsidenten in einer scherzhaften Anspielung auf den Harry-Potter-Bösewicht Voldemort. Gleichzeitig machten die SDP und auch Milanović klar, dass er im Spiel für den Posten des Ministerpräsidenten bleibt.

Die Tatsache, dass Milanović nicht aktiv am Wahlkampf teilnehmen darf, ist laut dem Rechtsexperten und Politikbeobachter Ivan Rimac für das ganze Projekt irrelevant. Die SDP habe die Botschaft bereits in die Welt gesetzt. "Sie haben jetzt einen sehr starken Kandidaten für den Regierungschef", sagte Rimac am Montag dem Regionalsender N1. "Mit seiner Ankündigung hob Milanović die Umfragewerte nicht nur für die SDP, sondern für die ganze links-liberale Koalition", betonte er.