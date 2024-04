Albanien: Vom Armutsland zum Touristen-Hotspot

Gepolsterte Liegen am sandigen Strand, kleine Aussichtsplattformen mit Meerblick, Schaukeln über dem türkis-blauen Wasser – eine paradiesische Kulisse für das perfekte Urlaubsfoto, und dazu noch vergleichsweise günstig. „2021 schlug wie eine Bombe ein: Auf einmal sind Touristen aus allen möglichen Ländern gekommen“, erzählt der 28-jährige Albaner Musa aus dem Badeort Saranda im Süden Albaniens.

Edi Rama, der „Künstler“ Die Regierung in Tirana hat den Tourismus schon lange zu ihrer Priorität erklärt. An ihrer Spitze steht seit mittlerweile mehr als zehn Jahren der europafreundliche, aber für seinen zunehmend autoritären Führungsstil kritisierte Sozialist Edi Rama. Dem Südosteuropa-Experten Florian Bieber von der Universität Graz zufolge hat der Ministerpräsident „ein Bewusstsein dafür, wie man öffentliche Räume gestaltet. Er hat früh erkannt, welche Vorteile sein Land hat. Und er hat es ästhetisch verbessert.“

© Kurier/Breineder Hier liegt Albanien

Schon als Bürgermeister von Tirana ab 2000 war Rama dafür bekannt, Häuser neu anmalen und Parks wieder herstellen zu lassen. Bevor er in die Politik ging, arbeitete er hauptberuflich als Künstler. Unter ihm wurde 2018, um Investitionen in die Hotellerie zu fördern, der Mehrwertsteuersatz für Touristenunterkünfte von 20 auf sechs Prozent gesenkt. Das Potenzial der albanischen Küste hat nun offenbar sogar Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner angelockt - er soll Luxus-Immobilienprojekte auf der Insel Sazan sowie in der Stadt Vlora abschließen, berichtete die New York Times unlängst.

Potenzial für Österreich Auch Wien verortet im albanischen Tourismus Geschäftschancen, wie EU-Ministerin Karoline Edtstadler und Wirtschaftsminister Martin Kocher (beide ÖVP) diese Woche bei einem Arbeitsbesuch in Tirana betonten. Laut Kocher, der u.a. die albanische Tourismusministerin traf, gibt es in dem Bereich bereits einige aktive österreichische Unternehmen, etwa in der Hotellerie. Es gehe derzeit um die Entwicklung ganzer Destinationen – für den Sommer-, aber auch Wintertourismus, wo die Nachfrage in Albanien noch nicht so hoch sei, Österreich jedoch Expertise besitze. Auch Projekte für gemeinsame Lehrlingsausbildung im Tourismusbereich würden forciert, suchen hier doch beide Länder aktiv nach Fachkräften.

Urlaubs- und Arbeitskräfteland Langer Weg in die EU: 2009 hat Albanien seinen Beitrittsantrag gestellt, seit 2014 ist es Beitrittskandidat. 2022 wurden Beitrittsverhandlungen eröffnet. Tourismusboom: Zwischenzeitlich unterbrochen hat die steigenden Touristenzahlen nur die Corona-Pandemie. 3,3 Milliarden US-Dollar wurden 2022 im Tourismus lukriert. Die meisten Urlauber kommen nach wie vor aus südosteuropäischen Ländern, gefolgt von Italien und Griechenland. 2.345 Arbeitskräfte aus Albanien waren im Februar 2024 in Österreich beschäftigt. Die Beschäftigungsquote (53,3 %) ist geringer als im EU-Schnitt (71 %).

Nicht nur politische Gründe Dass Albanien seinen „Konkurrenten“ an der Adria wie Kroatien oder Montenegro im Tourismus hinterherhinkte, ist geschichtlich zu erklären. Unter dem Kommunisten Enver Hoxha war Albanien bis zum Zusammenbruch seiner Diktatur 1991 jahrzehntelang vom Rest der Welt abgeschottet, während Urlaube in Jugoslawien bis zum Beginn der Balkankriege gang und gäbe waren. „In Kroatien und Montenegro gab es zu Zeiten Jugoslawiens Hotels und eine Dienstleistungstradition. Darauf konnte man später zurückgreifen. In Albanien hatte es das alles nicht gegeben“, sagt Bieber. Im Zuge der laut Bieber „etwas wilden Entwicklung“ gewisser Tourismusregionen seien einige ungeschickte Planungsfehler passiert, etwa bei der Wasserversorgung oder beim Straßenbau. Strandzugänge habe man teilweise mit Hotels verbaut.

© APA/AFP/GERARD FOUET Albanische Flüchtlinge 1991: Albanien war bis zum Ende seiner Diktatur vom Rest der Welt abgeschottet, lange gehörte es zu den ärmsten Ländern Europas.