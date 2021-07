So entscheiden sich in diesem Sommer etwa immer mehr serbische Urlauber, ihre Urlaubszeit in dem Land, zu dem man eine alte Feindschaft pflegt, zu verbringen. "Es gibt kein Sekkieren, kein Testen, deswegen sind wir hier. Nächstes Jahr, wenn, so Gott es will, Corona vorbei ist, sind wir wieder in Griechenland", erzählt Milinko gegenüber dem serbischen Portal nova.rs. Der Familienvater ist einer der zahlreichen Serben, die in Ksamil, einem Badeort im Süden Albaniens urlauben. Milinko sei sich sicher, dass das große Interesse für Albanien nur noch heuer andauern werde und dass es seine Landsleute im kommenden Sommer wieder ins geliebte Griechenland ziehen werde.